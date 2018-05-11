#ليبيا_الآن | إستضاف المجلس البلدي #غدامس جلسة تشاورية تحضيرية للملتقى الوطني الليبي، للتعرف على آراء المواطنين حول الأوليات الوطنية وتوزيع السلطات والأمن والدستور والانتخابات، بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني وبرعاية الأمم المتحدة. وفي وقتٍ سابق، وصل وفدٌ من الأمم المتحدة للمشاركة في الملتقى، وجالوا في المدينة.
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
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