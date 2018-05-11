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#ليبيا_الآن| تبرع إحصائي الجلدية دكتور عبدالعاطي غنية بمدينة بني وليد بالمساهمة…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تبرع إحصائي الجلدية دكتور عبدالعاطي غنية بمدينة بني وليد بالمساهمة بالكشف المجانى، عبر فرع الهلال الأحمر الليبي #بنى_وليد لمواطنى المدينة طيلة فترة حملة #على_خاطر_خوك_2.

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