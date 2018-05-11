ليبيا_الآن| تباحث رئيس اللجنة العليا للإمتحانات وكيل الوزارة لشؤون التعليم الع…

#ليبيا_الآن| تباحث رئيس اللجنة العليا للإمتحانات وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة، أمس الخميس بمقر ديوان وزارة التعليم #بطرابلس، مع مدير مديرية أمن طرابلس صلاح السموعي، ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة بجامعة طرابلس، خطة الوزارة لإمتحانات الشهادة الثانوية.
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