ليبيا_الآن| أستقبل الهلال الأحمر الليبي فرع #أوباري بمقر الفرع اليوم الجمعة،ت…

#ليبيا_الآن| أستقبل الهلال الأحمر الليبي فرع #أوباري بمقر الفرع اليوم الجمعة،تبرعات أهل الخير لحملة #على_خاطر_خوك_2،
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