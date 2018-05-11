ليبيا_الآن| تباحث مدير إدارة المالية لشركة الخليج العربي خالد بعيو، مع المسئول…

#ليبيا_الآن| تباحث مدير إدارة المالية لشركة الخليج العربي خالد بعيو، مع المسئولين بشركة التداول ومصرف السراي، بحضور مدير إدارة الشئون المالية وبعض المختصين الإدارة، لاجل الإستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة التداول لاتاحة الفرصة لمستخدمي الشركة بأستخدامها، خاصة المتواجدين بالحقول النفطية التابعة للشركة.



