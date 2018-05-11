ليبيا_الآن| تباحث مدير إدارة المالية لشركة الخليج العربي خالد بعيو، مع المسئول…

#ليبيا_الآن| تباحث مدير إدارة المالية لشركة الخليج العربي خالد بعيو، مع المسئولين بشركة التداول ومصرف السراي، بحضور مدير إدارة الشئون المالية وبعض المختصين الإدارة، لاجل الإستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة التداول لاتاحة الفرصة لمستخدمي الشركة بأستخدامها، خاصة المتواجدين بالحقول النفطية التابعة للشركة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| أستقبل الهلال الأحمر الليبي فرع #أوباري بمقر الفرع اليوم الجمعة،ت…
تم النشر منذُ 58 دقيقة
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| تباحث رئيس اللجنة العليا للإمتحانات وكيل الوزارة لشؤون التعليم الع…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| تبرع إحصائي الجلدية دكتور عبدالعاطي غنية بمدينة بني وليد بالمساهمة…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك