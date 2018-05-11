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#ليبيا_الآن| أعلان تأسيس مجلس شباب #سرت يوم الإربعاء، حديقة منتزة #سرت بالمسر…

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلان تأسيس مجلس شباب #سرت يوم الإربعاء، حديقة منتزة #سرت بالمسرح الروماني، بعد عدة لقاءات ومشاورات بين شباب المدينة ، حيث تمت فيها المصادقة على النظام الأساسي للمجلس وإختيار اللجنة التسيرية للمجلس .




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