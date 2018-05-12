#ليبيا_الآن | ضبط الحرس البلدي #البيضاء، أثناء حملات التفتيش على محلات العطارة، 69 شوال حمص صلاحيته لسنه 2019 لكنه غير صالح للإستهلاك البشري لوجود نسبة رطوبة عالية به، كما تم ضبط 5 شوالات كاكاو منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ومصادرة الكميات المذكورة سالفًا.







