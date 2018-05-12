#ليبيا_الآن | أخذ الحرس البلدي #طبرق عينة من عصير ياسو نكهة مانجو، من كمية 670 صندوق في كل صندوق حوالي 12 زجاجة، صنع في #مصر، وبعد تحليله أكد مركز الرقابة عى الأغذية والأدوية بأنه غير مطابق للموصفات المطلوبة في #ليبيا.







