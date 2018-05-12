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#ليبيا_الآن | أخذ الحرس البلدي #طبرق عينة من عصير ياسو نكهة مانجو، من كمية 670…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أخذ الحرس البلدي #طبرق عينة من عصير ياسو نكهة مانجو، من كمية 670 صندوق في كل صندوق حوالي 12 زجاجة، صنع في #مصر، وبعد تحليله أكد مركز الرقابة عى الأغذية والأدوية بأنه غير مطابق للموصفات المطلوبة في #ليبيا.




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