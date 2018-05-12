ليبيا_الآن | حذّر جهاز الحرس البلدي #البطنان من منتج ملون للطعام، يُستخدم للح…

#ليبيا_الآن | حذّر جهاز الحرس البلدي #البطنان من منتج ملون للطعام، يُستخدم للحلويات، مُصنّع في #الهند، لأنه يحتوي على مادة مسرطنة (E 122)، بحسب كتاب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
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