ليبيا_الآن | حذّر جهاز الحرس البلدي #البطنان من منتج ملون للطعام، يُستخدم للح…

#ليبيا_الآن | حذّر جهاز الحرس البلدي #البطنان من منتج ملون للطعام، يُستخدم للحلويات، مُصنّع في #الهند، لأنه يحتوي على مادة مسرطنة (E 122)، بحسب كتاب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.





