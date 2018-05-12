#ليبيا_الآن | كرّم المتحف الوطني #طبرق عميد بلدية طبرق الناجي مازق، وقدّموا له شهادة تقدير، بعد مشاركة ناجحة لمتحف طبرق في المهرجان السياحي الذي استضافته مدينة #بني_وليد.



