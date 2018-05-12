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#ليبيا_الآن | كرّم المتحف الوطني #طبرق عميد بلدية طبرق الناجي مازق، وقدّموا له…

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | كرّم المتحف الوطني #طبرق عميد بلدية طبرق الناجي مازق، وقدّموا له شهادة تقدير، بعد مشاركة ناجحة لمتحف طبرق في المهرجان السياحي الذي استضافته مدينة #بني_وليد.


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