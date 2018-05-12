ليبيا_الآن | بحث رئيس الحكومة المؤقة عبد الله الثني سير عمل مركز #بنغازي الطب…

#ليبيا_الآن | بحث رئيس الحكومة المؤقة عبد الله الثني سير عمل مركز #بنغازي الطبي خلال اجتماعه مع مدير المركز عبدالكريم القبايلي. كما بحثا آليات استمرار الدعم الحكومي للمركز لما يمثله كمرفق حيوي هام يغطي المنطقة الشرقية، إضافةً لبحث كيفية تطوير الخدمات واستكمال تجهيزه لتزداد سعته الاستيعابية.
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