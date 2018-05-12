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كفيف يعمل فني إصلاح سيارات بـ #اليمن #عيش_الآن #إرادة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


كفيف يعمل فني إصلاح سيارات بـ #اليمن
#عيش_الآن #إرادة

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قناة الان

قناة الان

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