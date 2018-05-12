ليبيا_الآن | أتمّ 12 موظفًا القطاع الأمني في #ليبيا تدريبًا قدّمته الوكالة ال…

#ليبيا_الآن | أتمّ 12 موظفًا القطاع الأمني في #ليبيا تدريبًا قدّمته الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة حول بناء القُدرات الليبية في القيادة والسيطرة.
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