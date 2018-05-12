ليبيا_الآن | قدّمت منظّمة الهجرة غير الشرعية في #ليبيا IOM مساعدات إنسانية لن…

#ليبيا_الآن | قدّمت منظّمة الهجرة غير الشرعية في #ليبيا IOM مساعدات إنسانية لنحو 100 مهاجر غير شرعي، بينهم 4 أطفال، أعادهم حرس السواحل الليبي إلى نقطة الإنزال في #طرابلس.



