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#ليبيا_الآن | قدّمت منظّمة الهجرة غير الشرعية في #ليبيا IOM مساعدات إنسانية لن…

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قدّمت منظّمة الهجرة غير الشرعية في #ليبيا IOM مساعدات إنسانية لنحو 100 مهاجر غير شرعي، بينهم 4 أطفال، أعادهم حرس السواحل الليبي إلى نقطة الإنزال في #طرابلس.


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