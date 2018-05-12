عاجل

#ليبيا_الآن | باشر مكتب المشروعات في بلدية #بنغازي ومصلحة تقنيات وصيانة المراف…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | باشر مكتب المشروعات في بلدية #بنغازي ومصلحة تقنيات وصيانة المرافق التعليمية بتركيب 31 فصل دراسي متنقل بعدة مناطق في بنغازي، وصيانة الحمامات في مدرسة برقة، روضة البراءة، مدرسة الحليس، ومدرسة شعماش ومدرسة قنفودة ومدرسة سيدي منصور، بدعمٍ من منظمة اليونيسيف.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك