ليبيا_الآن | باشر مكتب المشروعات في بلدية #بنغازي ومصلحة تقنيات وصيانة المراف…

#ليبيا_الآن | باشر مكتب المشروعات في بلدية #بنغازي ومصلحة تقنيات وصيانة المرافق التعليمية بتركيب 31 فصل دراسي متنقل بعدة مناطق في بنغازي، وصيانة الحمامات في مدرسة برقة، روضة البراءة، مدرسة الحليس، ومدرسة شعماش ومدرسة قنفودة ومدرسة سيدي منصور، بدعمٍ من منظمة اليونيسيف.