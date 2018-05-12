ليبيا_الآن| تمكن أفراد الكتيبة 519 مشاة إجدابيا ،من ضبط 70 مهاجراً غير شرعي، ي…

#ليبيا_الآن| تمكن أفراد الكتيبة 519 مشاة إجدابيا ،من ضبط 70 مهاجراً غير شرعي، ينتمون إلى 5 جنسيات أفريقية: #نيجيريا، #مصر #تشاد #السودان #بغنلادش، أثناء محاولة تسللهم إلى #ليبيا براً عبر الطريق الصحراوي الرابط بين #أجدابيا و #طبرق.
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