ليبيا_الآن| تمكن أفراد الكتيبة 519 مشاة إجدابيا ،من ضبط 70 مهاجراً غير شرعي، ي…

#ليبيا_الآن| تمكن أفراد الكتيبة 519 مشاة إجدابيا ،من ضبط 70 مهاجراً غير شرعي، ينتمون إلى 5 جنسيات أفريقية: #نيجيريا، #مصر #تشاد #السودان #بغنلادش، أثناء محاولة تسللهم إلى #ليبيا براً عبر الطريق الصحراوي الرابط بين #أجدابيا و #طبرق.