#ليبيا_الآن| استقبل مركز #سبها الطبي، منذ أمس الجمعة، 3 قتلى 7 جرحى إثر تجدد اشتباكات #سبها. من بين القتلى عسكريين إثنين: “عبدالسلام أبوحليقة” و”عمر أبوشعيفه”.