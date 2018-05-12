#ليبيا_الآن| استقبل مركز #سبها الطبي، منذ أمس الجمعة، 3 قتلى 7 جرحى إثر تجدد اشتباكات #سبها. من بين القتلى عسكريين إثنين: “عبدالسلام أبوحليقة” و”عمر أبوشعيفه”.
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