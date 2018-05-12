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#ليبيا_الآن| بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا: العنف في #سبها أسفر عن مقتل …

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا: العنف في #سبها أسفر عن مقتل وإصابة ما يزيد عن 45 شخصًا، وندعو إلى ضبط النفس واستئناف الحوار وإعلاء صوت العقل.

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