#ليبيا_الآن| بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا: العنف في #سبها أسفر عن مقتل وإصابة ما يزيد عن 45 شخصًا، وندعو إلى ضبط النفس واستئناف الحوار وإعلاء صوت العقل.