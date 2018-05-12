#ليبيا_الآن| بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا: العنف في #سبها أسفر عن مقتل وإصابة ما يزيد عن 45 شخصًا، وندعو إلى ضبط النفس واستئناف الحوار وإعلاء صوت العقل.
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