#ليبيا_الآن| أرسل “حرس السواحل الإيطالي” مواد ومعدات وقطع غيار لميناء #طرابلفي إطار تقديم الدعم التقني واللوجستي لحرس السواحل الليبي.
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