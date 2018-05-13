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#ليبيا_الآن| أنباء عن رزوح كتيبة فارس (مقر اللواء السادس) تحت سيطرة التبو الذي…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أنباء عن رزوح كتيبة فارس (مقر اللواء السادس) تحت سيطرة التبو الذين طالبوا بإخلائه من التمركزات العسكرية لأنه يقع في منطقة سكنية/ كما طالب التبوباجتماع مع قبائل الجنوب لتقرير مصير سبها بعد السيطرة على مقر اللواء السادس.

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