ليبيا_الآن| أنباء عن رزوح كتيبة فارس (مقر اللواء السادس) تحت سيطرة التبو الذي…

#ليبيا_الآن| أنباء عن رزوح كتيبة فارس (مقر اللواء السادس) تحت سيطرة التبو الذين طالبوا بإخلائه من التمركزات العسكرية لأنه يقع في منطقة سكنية/ كما طالب التبوباجتماع مع قبائل الجنوب لتقرير مصير سبها بعد السيطرة على مقر اللواء السادس.
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