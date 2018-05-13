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#ليبيا_الآن| المتحدث العسكري الجيش الليب، العميد أحمد المسماري: حقنًا للدماء،…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| المتحدث العسكري الجيش الليب، العميد أحمد المسماري: حقنًا للدماء، قرر آمر منطقة #سبها العسكرية اللواء “المبروك الغزوي”، إعادة تمركز اللواء السادس في معسكر كتيبة فارس سابقًا، و تكليف أحد الوحدات التابعة لمنطقة #سبها العسكرية للتمركز بالقلعة.

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