#ليبيا_الآن| المتحدث العسكري الجيش الليب، العميد أحمد المسماري: حقنًا للدماء، قرر آمر منطقة #سبها العسكرية اللواء “المبروك الغزوي”، إعادة تمركز اللواء السادس في معسكر كتيبة فارس سابقًا، و تكليف أحد الوحدات التابعة لمنطقة #سبها العسكرية للتمركز بالقلعة.
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