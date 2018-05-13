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#ليبيا_الآن| تباحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأحد بم…

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تباحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأحد بمقر المجلس #بطرابلس، مع أعضاء بلدية ترهونة ومدير مستشفى ترهونة التعليمي، وعدد من مسؤولي الأمن بالبلدية، المختنقات التي تعاني منها المدينة، وما يعانيه مستشفى ترهونة التعليمي من نقص بالمعدات الطبية.




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