ليبيا_الآن| تباحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأحد بم…

#ليبيا_الآن| تباحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأحد بمقر المجلس #بطرابلس، مع أعضاء بلدية ترهونة ومدير مستشفى ترهونة التعليمي، وعدد من مسؤولي الأمن بالبلدية، المختنقات التي تعاني منها المدينة، وما يعانيه مستشفى ترهونة التعليمي من نقص بالمعدات الطبية.
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