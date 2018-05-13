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#ليبيا_الآن| تباحث مندوبي فرق الإدارات العامة بالشركة العامة للكهرباء اليوم الأ…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تباحث مندوبي فرق الإدارات العامة بالشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد، المشاركة بالتظاهرة الرياضية التي ستقام خلال شهر رمضان، التي ينظمها قسم النشاط الرياضي الثقافي الإجتماعي بدائرة الخدمات الإجتماعية والرياضية بإدارة العلاقات العامة بالشركة، عرض اللائحة التنظيمية للمسابقة وموعد إنطلاقها، وإجراء القرعة للفرق المشاركة.




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