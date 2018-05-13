ليبيا_الآن| كرم إتحاد شركات النظافة المساندة عميد بلدية #بنغازي عبد الرحمن ال…

#ليبيا_الآن| كرم إتحاد شركات النظافة المساندة عميد بلدية #بنغازي عبد الرحمن العبار،وذلك لوقوفه معهم فيما مرت به من ظروف صعبة أثناء أزمة عدم صرف المستحقات خلال السنوات السابقة.
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