ليبيا_الآن| أقيمت ورشة عمل حول الريادة الأعمال المجتمعية بالمركز الثقافي #زوا…

#ليبيا_الآن| أقيمت ورشة عمل حول الريادة الأعمال المجتمعية بالمركز الثقافي #زوارة أمس السبت، برعاية اليونيسف وبلدية زوارة، وتنظيم منظمة المبادر وتاسيلي للإستشارات والتدريب.







