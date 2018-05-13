عاجل

#ليبيا_الآن| أقيمت ورشة عمل حول الريادة الأعمال المجتمعية بالمركز الثقافي #زوا…

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقيمت ورشة عمل حول الريادة الأعمال المجتمعية بالمركز الثقافي #زوارة أمس السبت، برعاية اليونيسف وبلدية زوارة، وتنظيم منظمة المبادر وتاسيلي للإستشارات والتدريب.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك