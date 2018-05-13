ليبيا_الآن| أقيمت ورشة عمل حول الريادة الأعمال المجتمعية بالمركز الثقافي #زوا…

#ليبيا_الآن| أقيمت ورشة عمل حول الريادة الأعمال المجتمعية بالمركز الثقافي #زوارة أمس السبت، برعاية اليونيسف وبلدية زوارة، وتنظيم منظمة المبادر وتاسيلي للإستشارات والتدريب.
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