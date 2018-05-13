#ليبيا_الآن| أعلن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف اليوم الأحد، عن خمسة مناطق أمنية تضم 25 مديرية أمن وعدد من الإدارات، يرأسها أقدم الضباط من مديري الأمن في تلك المناطق،ضمن الخطة الأمنية الأولى للوزارة للعام الحالي.





