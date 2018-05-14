#ليبيا_الآن| وزارة الخارجية في حكومة الوفاق تتشارك مع مكتب النائب العام الليبي ومسؤولين أمنيين في #مصراتة، في الإشراف على نقل رفات الأقباط المصريين ضحايا مذبحة #سرت التي نفذها تنظيم #داعش الإرهابي، على متن طائرة ستقلع إلى القاهرة ظهر اليوم الإثنين.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| مسلحون يحرقون بيوت 13 عشر منزلًا كلها من قبيلة أولاد سليمان.
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن| صباح الخير والأمل ..صباح البداية الجديدة مهما كان الأمس صعبًا. صبا…
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة الان
«معيتيق» يلتقي أعضاءً من مجلس النواب لمناقشة مشروع اعتماد حكومة توافقية التفاصيل…
تم النشر منذُ 11 ساعة
مصدر الخبر / عين ليبيا
أضف تعليقـك