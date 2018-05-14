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#ليبيا_الآن| وزارة الخارجية في حكومة الوفاق تتشارك مع مكتب النائب العام الليبي …

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وزارة الخارجية في حكومة الوفاق تتشارك مع مكتب النائب العام الليبي ومسؤولين أمنيين في #مصراتة، في الإشراف على نقل رفات الأقباط المصريين ضحايا مذبحة #سرت التي نفذها تنظيم #داعش الإرهابي، على متن طائرة ستقلع إلى القاهرة ظهر اليوم الإثنين.

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