ليبيا_الآن| تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن #شحات، بِإلقاء القبض عل…

#ليبيا_الآن| تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن #شحات، بِإلقاء القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كمية من المخدرات والهبوب المهلوسة والحشيش، بقصد الاتجار بها.