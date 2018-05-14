ليبيا_الآن| تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن #شحات، بِإلقاء القبض عل…

#ليبيا_الآن| تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن #شحات، بِإلقاء القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كمية من المخدرات والهبوب المهلوسة والحشيش، بقصد الاتجار بها.
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