#ليبيا_الآن| جانب من فعاليات معرض لإحياء الثرات الشعبي الليبي بمدرسة وادي تلال للتعليم الأساسي ببلدية #سرت.
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