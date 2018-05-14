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#ليبيا_الآن| بعد توقف لمدة عامين، باشرت مصلحة الجوازات ببلدية #سرت عملها اليوم…

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بعد توقف لمدة عامين، باشرت مصلحة الجوازات ببلدية #سرت عملها اليوم الإثنين، إذ أصبح بإمكان المواطنين الحصول على جواز السفر مباشرة من مكتب مصلحة الجوازات بالمدينة.



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قناة الان

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