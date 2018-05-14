#ليبيا_الآن| بعد توقف لمدة عامين، باشرت مصلحة الجوازات ببلدية #سرت عملها اليوم الإثنين، إذ أصبح بإمكان المواطنين الحصول على جواز السفر مباشرة من مكتب مصلحة الجوازات بالمدينة.





