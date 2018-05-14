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#ليبيا_الآن| بدأ الهلال الأحمر الليبي فرع #سرت، الموسم الثاني من حملة “كلنا خو…

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بدأ الهلال الأحمر الليبي فرع #سرت، الموسم الثاني من حملة “كلنا خوت” لجمع المساعدات العينية والغذائية للمحتاجين، لإعانتهم في شهر رمضان المبارك.




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