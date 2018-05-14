ليبيا_الآن | قدّم حرس السواحل الإيطالي الدعم التقني واللوجستي لحرس السواحل الل…

#ليبيا_الآن | قدّم حرس السواحل الإيطالي الدعم التقني واللوجستي لحرس السواحل الليبي، عبر إيفاد فنيين وأخصائين منخرطين في العمل لضمان صيانة الوحدات البحرية الليبيةوإرسال مواد جديدة، ومعدات وقطع غيار لميناء #طرابلس
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