ليبيا_الآن | قدّم حرس السواحل الإيطالي الدعم التقني واللوجستي لحرس السواحل الل…

#ليبيا_الآن | قدّم حرس السواحل الإيطالي الدعم التقني واللوجستي لحرس السواحل الليبي، عبر إيفاد فنيين وأخصائين منخرطين في العمل لضمان صيانة الوحدات البحرية الليبيةوإرسال مواد جديدة، ومعدات وقطع غيار لميناء #طرابلس







