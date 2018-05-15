ليبيا_الآن | كرّم فريق الدعم النفسي الإجتماعي في #ليبيا، تحت إشراف وزيرة الشؤ…

#ليبيا_الآن | كرّم فريق الدعم النفسي الإجتماعي في #ليبيا، تحت إشراف وزيرة الشؤون الإجتماعية فاضي الشافعي، صندوق الامم المتحدة للسكان مكتب #ليبيا، بحضور ثلة من القيادات الليبية، ضمن احتفالية اختتمام حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.





