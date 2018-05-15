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#ليبيا_الآن | كرّم فريق الدعم النفسي الإجتماعي في #ليبيا، تحت إشراف وزيرة الشؤ…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | كرّم فريق الدعم النفسي الإجتماعي في #ليبيا، تحت إشراف وزيرة الشؤون الإجتماعية فاضي الشافعي، صندوق الامم المتحدة للسكان مكتب #ليبيا، بحضور ثلة من القيادات الليبية، ضمن احتفالية اختتمام حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.



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