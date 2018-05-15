ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #طرابلس المركز مع فريق معهد الولايات المتحدة لل…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #طرابلس المركز مع فريق معهد الولايات المتحدة للسلام برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لبرامج ومشاريع المعهد، لبحث التعاون والعمل المشترك مع الوحدات المحلية في #ليبيا لتوطيد التماسك الإجتماعي وبناء القدرات، في إطار بناء السلام وتعزيز الاستقرار