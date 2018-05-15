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#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #طرابلس المركز مع فريق معهد الولايات المتحدة لل…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #طرابلس المركز مع فريق معهد الولايات المتحدة للسلام برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لبرامج ومشاريع المعهد، لبحث التعاون والعمل المشترك مع الوحدات المحلية في #ليبيا لتوطيد التماسك الإجتماعي وبناء القدرات، في إطار بناء السلام وتعزيز الاستقرار

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