ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #طرابلس المركز مع فريق معهد الولايات المتحدة لل…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #طرابلس المركز مع فريق معهد الولايات المتحدة للسلام برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لبرامج ومشاريع المعهد، لبحث التعاون والعمل المشترك مع الوحدات المحلية في #ليبيا لتوطيد التماسك الإجتماعي وبناء القدرات، في إطار بناء السلام وتعزيز الاستقرار
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