ليبيا_الآن| تمكن الجيش الليبي من إلقاء القبض على أحد قيادات ما كان يعرف بـ”مجل…

#ليبيا_الآن| تمكن الجيش الليبي من إلقاء القبض على أحد قيادات ما كان يعرف بـ”مجلس شورى #درنة“، واسمه عبد الوكيل يونس بو هاشم المنصوري. وذلك في الاشتباكات التي جرت في محور الحيلة جنوب المدينة، أمس الثلاثاء.