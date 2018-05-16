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#ليبيا_الآن| تمكن الجيش الليبي من إلقاء القبض على أحد قيادات ما كان يعرف بـ”مجل…

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تمكن الجيش الليبي من إلقاء القبض على أحد قيادات ما كان يعرف بـ”مجلس شورى #درنة“، واسمه عبد الوكيل يونس بو هاشم المنصوري. وذلك في الاشتباكات التي جرت في محور الحيلة جنوب المدينة، أمس الثلاثاء.

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