#ليبيا_الآن| أقيمت قرعة مباريات دوري الأصدقاء اليوم الأربعاء بفندق باب البحر #بطرابلس، الذي سيقام بشهر رمضان بمدرسة علي وريث، بحضور ومشاركة عميد بلدية طرابلس المركز، واللجنة المشرفة والشركة الراعية للدوري، وكل من الرياضيين السابقين بالمنتخب الليبي نادر كاره وعلي رحومة.
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