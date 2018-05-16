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#ليبيا_الآن| أقيمت قرعة مباريات دوري الأصدقاء اليوم الأربعاء بفندق باب البحر #…

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقيمت قرعة مباريات دوري الأصدقاء اليوم الأربعاء بفندق باب البحر #بطرابلس، الذي سيقام بشهر رمضان بمدرسة علي وريث، بحضور ومشاركة عميد بلدية طرابلس المركز، واللجنة المشرفة والشركة الراعية للدوري، وكل من الرياضيين السابقين بالمنتخب الليبي نادر كاره وعلي رحومة.




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