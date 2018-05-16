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#ليبيا_الآن| نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الإجتماعي، يدشنون هاشتاغ #خلو_فيها…

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الإجتماعي، يدشنون هاشتاغ #خلو_فيها_حليب يدعوا لمقاطعة الحليب للضغط على التجار بتخفيض الأسعار، برأيكم هل من الممكن التأثير على التجار بهذه الطريقة وتخفيض الأسعار؟

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