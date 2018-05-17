ليبيا_الآن | أقيمت ورشة عمل حول ريادة الأعمال المجتمعية في المركز الثقافي #زو…

#ليبيا_الآن | أقيمت ورشة عمل حول ريادة الأعمال المجتمعية في المركز الثقافي #زوارة برعاية اليونيسف وبلدية زوارة وتنظيم منظمة المبادر، جمعية مستقبل أبناءنا لرعاية الأيتام، وتاسيلي للاستشارات والتدريب. استهدفت الورشة الشباب حتى سن 25 حول أساسيات ريادة الأعمال المجتمعية التي تهتم بالعمل المدني والتطوعي







