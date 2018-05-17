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#ليبيا_الآن | أقيمت ورشة عمل حول ريادة الأعمال المجتمعية في المركز الثقافي #زو…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أقيمت ورشة عمل حول ريادة الأعمال المجتمعية في المركز الثقافي #زوارة برعاية اليونيسف وبلدية زوارة وتنظيم منظمة المبادر، جمعية مستقبل أبناءنا لرعاية الأيتام، وتاسيلي للاستشارات والتدريب. استهدفت الورشة الشباب حتى سن 25 حول أساسيات ريادة الأعمال المجتمعية التي تهتم بالعمل المدني والتطوعي




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