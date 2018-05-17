ليبيا_الآن| ضبط عناصر مركز الحرس البلدى #البيضاء، اليوم الخميس، 5 سيارات معبأ…

#ليبيا_الآن| ضبط عناصر مركز الحرس البلدى #البيضاء، اليوم الخميس، 5 سيارات معبأة بسلع مدعومة قادمة إلى أحد محلات المدينة، إذ تم حجزها وحجز السائقين وصاحب المحل وإحالة القضية إلى النيابة.