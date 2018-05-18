#ليبيا_الآن| تستعد كلية التاريخ والحضارة في جامعة السيد محمد بن علي السنوسي في #البيضاء، لإقامة المؤتمر التاريخي “فزان عبر العصور”، لتسليط الضوء على الجنوب الليبي.