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#ليبيا_الآن| تستعد كلية التاريخ والحضارة في جامعة السيد محمد بن علي السنوسي في …

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تستعد كلية التاريخ والحضارة في جامعة السيد محمد بن علي السنوسي في #البيضاء، لإقامة المؤتمر التاريخي “فزان عبر العصور”، لتسليط الضوء على الجنوب الليبي.

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