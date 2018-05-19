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#ليبيا_الآن | شارك وكيل وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة اللواء ركن يونس فرحات، …

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | شارك وكيل وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة اللواء ركن يونس فرحات، إلى جانب عدد من الشخصيات العسكرية، في مراسم استقبال إحدى القطع البحرية التي تم استرجاعها بعد سبع سنوات من تواجدها في الخارج، لضمّها إلى الأسطول البحري، وأُطلق عليها اسم “خافرة الكرامة” لحظة وصولها إلى قاعدة #بنغازي البحرية




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