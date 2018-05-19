ليبيا_الآن | إجتمع عميد واعضاء المجلس البلدي #اجخره ورئيس مجلس إدارة الشركة ا…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد واعضاء المجلس البلدي #اجخره ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة والوفد المرافق له ومدير مكتب الكهرباء اجخره لبحث أهم المشاكل والعراقيل التي تعاني منها البلدية، أبرزها تغذية محطات 30kv داخل المدينة وإنشاء محطات داخلية بين الاحياء السكنية وتحسين الشبكات داخل هذه الاحياء وإنشاء شبكات جديدة
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