ليبيا_الآن| داهم عناصر من البحث الجنائي #أجدابيا، وكرًا لتهريب البشر في أحد ا…

#ليبيا_الآن| داهم عناصر من البحث الجنائي #أجدابيا، وكرًا لتهريب البشر في أحد المزارع في ضواحي المدينة، وتمكنوا من القض على 37 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.
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