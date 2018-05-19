ليبيا_الآن| داهم عناصر من البحث الجنائي #أجدابيا، وكرًا لتهريب البشر في أحد ا…

#ليبيا_الآن| داهم عناصر من البحث الجنائي #أجدابيا، وكرًا لتهريب البشر في أحد المزارع في ضواحي المدينة، وتمكنوا من القض على 37 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.