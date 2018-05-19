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#ليبيا_الآن| داهم عناصر من البحث الجنائي #أجدابيا، وكرًا لتهريب البشر في أحد ا…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| داهم عناصر من البحث الجنائي #أجدابيا، وكرًا لتهريب البشر في أحد المزارع في ضواحي المدينة، وتمكنوا من القض على 37 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.

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