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فنان #مغربي يعيد الحياة للإطارات المستعملة ويحولها لقطع فنية فريدة #عيش_الآن

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


فنان #مغربي يعيد الحياة للإطارات المستعملة ويحولها لقطع فنية فريدة
#عيش_الآن

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قناة الان

قناة الان

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