#ليبيا_الآن|الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية: 60% من حجاج 2018،هم من فئة كبار السّن، والتي تقدم لها 11071 حاجًا، من أصل 324467 سجلوا في المنظومة العام الحالي، يبلغ عدد كبار السن 4.2 ألف حاج، وذوي الشهداء والجراحة 1050 جاجًا، فيما بلغ عدد المشرفين 154، إضافة إلى 16 منسقًا.
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