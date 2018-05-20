#ليبيا_الآن| تباحث عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار بمقر ديوان بلدية بنغازي، مع رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، لمناقشة أوضاع الخدمات الكهربائية بالبلدية، وإنشاء محطات توليد الكهرباء و مشروعات إنتاج وصيانة وإصلاح وإنشاء خطوط كهربائية هوائية بالمنطقة الشرقية.







