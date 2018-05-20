#ليبيا_الآن| تباحث عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار بمقر ديوان بلدية بنغازي، مع رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، لمناقشة أوضاع الخدمات الكهربائية بالبلدية، وإنشاء محطات توليد الكهرباء و مشروعات إنتاج وصيانة وإصلاح وإنشاء خطوط كهربائية هوائية بالمنطقة الشرقية.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| #فيديو – #خاص| الدولار الأمريكي يواصل صعوده في السوق الموازي اللي…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| الاشتباكات التي وقعت في منطقة #وادي_الربيع بين كتيبة الضمان التاب…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
اختبار دم لمرضى #السكري قد ينهي حقن الأنسولين اليومية #صحة #صحتك_تهمنا
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، تكلف عن العقيد “صلاح هويدي” بمهام…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك