#ليبيا_الآن| يعقد مجلس الأمن، اليوم الاثنين، جلسة خاصة للإستماع إلى عرض المبعوث الأممي لدى #ليبيا “غسان سلامة”، حول ما تحرزه خطة الأمم المتحدة للخروج من الأزمة السياسية والأمنية في #لبييا.
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