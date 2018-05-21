#ليبيا_الآن| يعقد مجلس الأمن، اليوم الاثنين، جلسة خاصة للإستماع إلى عرض المبعوث الأممي لدى #ليبيا “غسان سلامة”، حول ما تحرزه خطة الأمم المتحدة للخروج من الأزمة السياسية والأمنية في #لبييا.