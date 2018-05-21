ليبيا_الآن| بالصور والأسماء،نشرت صفحة “قوة الردع الخاصة/ #طرابلس” ما قالت إنه…

#ليبيا_الآن| بالصور والأسماء،نشرت صفحة “قوة الردع الخاصة/ #طرابلس” ما قالت إنهم عناصر خلية كانت تخطط لبعض العمليات العسكرية بالتنسيق مع بعض الخلايا الأخرى تابعة لما يـعرف بــ “الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا” وهم : ناجي مسعود حرير، خليفة الأسود، الشريف الدوليل، أسامة اشتيوي، امحمد نفذ، رمضان أبوقرين، وعبدالحكيم شفتر.

ووفقًا للاعترافات، بأنهم حددوا ساعة تحركهم نحو #طرابلس بهدف القيام بأعمال تخريبية، وضبط بحوزتهم أجهزة اتصال لاسلكية وأسلحة وذخائر .













