ليبيا_الآن| المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يخصص مبلغ 950 مليون دولار لاستيراد ال…

#ليبيا_الآن| المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يخصص مبلغ 950 مليون دولار لاستيراد السلع الأساسية: 30 مليون دولار لاستيراد الدقيق، 72 مليون دولار لاستراد الأرز، 72 مليون دولار لاستراد الزيت النباتي، 120 مليون دولار للحليب المعقم، 90 مليون دولار للحليب المكثف، 30 مليون دولار للأجبان، 40 مليون دولار للبيض، 90 مليون دولار للدجاج المجمد، 50 مليون دولار للحوم الأغنام المجمدة، 126 مليون دولار للحوم الأبقار المجمدة، 90 مليون دولار للأبقار والأغنام الحية، 60 مليون دولار لاستراد العصائر، و30 مليون دولار للبقوليات، و50 مليون دولار لاستراد الطماطم المعلبة.