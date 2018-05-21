#ليبيا_الآن | ترأست القائم بأعمال السفارة الأمريكية ستيفاني وليامز حفل التخرّج الذي أقيم لتكريم 26 متدربًا في ورشة العمل التي انعقدت في الفترة من 6 إلى 10 مايو الجاري في مجال الكشف والتخلّص من الوثائق المزورة في المطارات.







