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#ليبيا_الآن | ترأست القائم بأعمال السفارة الأمريكية ستيفاني وليامز حفل التخرّج …

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | ترأست القائم بأعمال السفارة الأمريكية ستيفاني وليامز حفل التخرّج الذي أقيم لتكريم 26 متدربًا في ورشة العمل التي انعقدت في الفترة من 6 إلى 10 مايو الجاري في مجال الكشف والتخلّص من الوثائق المزورة في المطارات.




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